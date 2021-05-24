Euro
10.23
Dolar
8.39
BIST 100
1,451.68
Altın
1,883.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Özgün Tiran   | 24.05.2021
Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Istranca ormanları, son dönemdeki yağışların etkisiyle çağlayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.

Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle adeta bir senfoni sunuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunları, hem orman içerisindeki Balkan köylerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ormanların her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Istranca ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aşarken günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'in süresinin uzatılması planlanıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

Benzer haberler

Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Doğa harikası Kanlıbüvet Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Baba mesleğini sürdüren çobanlar sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Karacabey Longozu

Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Karacabey Longozu
Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor