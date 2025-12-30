Dolar
42.94
Euro
50.56
Altın
4,384.44
ETH/USDT
2,989.30
BTC/USDT
87,930.00
BIST 100
11,187.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek yürüyüşe dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi’ne kefiye asılacak
logo
Yaşam

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yılbaşı öncesinde İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Başak Akbulut Yazar  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Özel günlerde ve bayramlarda tarihi kalabalığıyla ün salan, İstanbul'un alışveriş noktalarından biri olan Eminönü, yılbaşı öncesinde ihtiyaç ve hediyeliklerini tamamlamak isteyenlerin adresi oldu.

Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Tahtakale ve Mahmutpaşa'daki kuruyemişçi, peynirci, kestaneci, kahveci ve şekerlemecilerde yoğunluk yaşanırken, yeni yıla İstanbul'da girecek turistlerin de alışveriş yaptıkları görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Led ampullü ışıklar ve dekorlarla süslenen hediyelik mağazalar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, taze çekilmiş Türk kahvecilerinin önünde sıra olduğu gözlendi.

Alışveriş için Eminönü'nü tercih eden vatandaşlardan İbrahim Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı misafirlerine evinde hazırlayacağı sofra için alışveriş yaptığını belirterek, "Yerli peynirlerden Kars gravyeri, Edirne kaşarı, isli Çerkes peyniri, Antakya kırma ve Bodrum kırma yeşil zeytin aldım. Arkadaşlarımla evde kutlayacağız, ev için hazırlıklar yaptık. Yeni yıldan dileğim daha huzurlu bir Türkiye, daha iyi ekonomik koşullar, hepimiz için daha müreffeh bir ülke." ifadelerini kullandı.

Yeni yılı kutlamak için Avusturya'dan arkadaşlarıyla İstanbul'a geldiğini belirten Mert Mısır, "İstanbul çok güzel bir yer. Yeni yılı burada kutlayacağız. Taksim'e gittik baktık, çok güzel süslenmiş. Yılbaşı gecesi bir mekanda oturacağız. Sohbet edeceğiz. Helva, peynir, çerez aldık. Bizim orada olmayanları buradan temin ettik, annemin istekleri var. Kapalıçarşı'ya gideceğiz. Yeni yıldan dileğim sağlık, mutluluk, huzur, para." diye konuştu.

Çarşıdan alışveriş yapan Nursel Demir, kahve ve kuruyemiş aldığını aktararak, "Yılbaşı akşamı evde olacağız. Çocuklar için birşeyler aldım. Yeni yıl için önce herkese sağlık, sonra bütün dünyaya barış diliyorum." dedi.

Türk eşi ve ailesiyle yeni yıla gireceklerini belirten Moldovalı Ludmilla Kuru, yeni yıla akrabalarıyla girmek için alışveriş yaptığını anlatarak, herkese iyi seneler diledi.

Nihal Çetinkaya, yeni yıl öncesi alışveriş telaşında olduğunu dile getirerek, 2026 dileğini "Yeni yılda sağlık, huzur istiyoruz. Savaşlar olmasın, çocuklar ağlamasın, mutluluk olsun." sözleriyle paylaştı.

Alışveriş için eşiyle Eminönü'ne gelen Mina Rana Kepur, çam ağacı, süs, tatlı ve çikolata aldıklarını kaydederek, "Yeni yılda evde olacağız. Yeni yıldan dileğim sağlık, sadece sağlık, en önemlisi o." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümünde yarın ve yılbaşında kar bekleniyor
DMM, "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı
Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor
Trabzon'da bir kadını minibüsle çarparak yaralayan sürücüye ev hapsi
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yılbaşı alışverişlerinde "sahte indirimlere" karşı dikkatli olunması önem taşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet