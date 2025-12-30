Dolar
Gündem

Amasya’da otomobilin nehre düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Cihan Okur  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Amasya’da otomobilin nehre düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Amasya

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34), kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G.'yi (29), çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin hızla gelip köprü korkuluklarına çarparak nehre düştüğü görülüyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
