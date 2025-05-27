Dolar
39.05
Euro
44.30
Altın
3,297.16
ETH/USDT
2,670.00
BTC/USDT
110,190.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Üstü açık otobüsle Kadıköy’de şampiyonluk turu atıyor
logo
Yaşam

İstanbul'da yarın ''Fethin İzinden'' motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, farklı ilçelerden çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaşın yanı sıra motosiklet kulüpleri, yarın ''Fethin İzinden'' temalı motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirecek.

Mücahit Türetken  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İstanbul'da yarın ''Fethin İzinden'' motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonunda, Osmanlı Motosiklet Derneğinin katılımıyla motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın saat 10.00'da Fatih Camisi avlusunda dua ile başlayacak etkinliğin ardından kortej, tarihi yarımada güzergahında ilerleyecek. Fethin izlerini simgesel olarak takip edecek tur, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde yapılacak törenle tamamlanacak.

Programa ilişkin görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Tarihin en büyük medeniyet yürüyüşlerinden biri olan İstanbul'un fethini yalnızca bir tarihsel olay olarak değil bir ruh, bir ideal ve bir inşa bilinci olarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 'Fethin İzinden' temalı motosiklet ve bisiklet turu, İstanbul'un hafızasında güzel izler bırakacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çocuklarını okula götürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor
Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı
İzmir'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İstanbul'da yarın ''Fethin İzinden'' motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek

İstanbul'da yarın ''Fethin İzinden'' motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek

SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet