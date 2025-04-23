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Yaşam

İstanbul'da şehit ve gazi çocukları için Boğaz turu düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları için İstanbul Boğazı'nda yat turu yapıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İstanbul'da şehit ve gazi çocukları için Boğaz turu düzenlendi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile ailelerinin bindiği 20 yat, Bebek sahilinden hareket etti.

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Davetlilere yiyecek ve içecek ikramı yapılan yatlarda, çocuklara da balon dağıtıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, AA muhabirine, çocuklar için farklı olabileceğini düşünerek 23 Nisan kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Çocukların eğleneceklerini umuyoruz. Onların yüzündeki bir gülümseme bizim için her şeye bedel." dedi.

Gürs, Boğaz turuna Sahil Güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiğini aktararak, her yatta farklı eğlencelerin yapıldığını anlattı.

Boğaz turuna katılan çocuklardan Recep Neşet Ok, 23 Nisan'ın çok güzel olduğunu belirterek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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