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Yaşam

İstanbul'da Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atlayan çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu

Arnavutköy'de, çizgi film karakteri "Örümcek Adam"a (Spider Man) özenerek 5. kattan atlayan çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Şükrü Gündüz, İrem Demir  | 18.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
İstanbul'da Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atlayan çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran'da 5,5 yaşındaki Berzan Korkmaz, annesi ve kardeşiyle Arnavutköy'de bulunan babaannesini ziyarete gitti.

Küçük kardeşiyle başka bir odada oynayan Berzan, 5. kattaki evin penceresinden aşağıya atladı.

Ailesinin çocuğun düştüğünü fark etmesi üzerine durum sağlık ekipleri ile baba Fatih Korkmaz'a bildirildi.

Berzan, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Sırt bölgesinde hassasiyet ile akciğerinde hafif bir ezilme olduğu belirlenen Berzan, doktorların gözetimindeki tedavi sürecinin ardından bir hafta sonra hastaneden taburcu edildi.

"Yolda gelirken 'Berzan öldü' dedim"

Baba Fatih Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kurtuluşunun mucize gibi olduğunu söyledi.

O gün yaşadığı korkuyu unutamadığını dile getiren Korkmaz, "İşteydim, telefon geldi. 'Berzan aşağı düşmüş.' dediler. Bende o telaşla geldim. Kapıya geldiğimde ambulans vardı. Ambulansın içine bindim. Berzan kendindeydi. 'Berzan ne oldu dedim?', 'Baba kardeşimle odaya gittik, Spider Man gibi atlamaya çalıştım. Uçtum ama kimse bana yardım etmedi, yere düştüm.' dedi. Ondan sonra hastaneye gittik. Bizimle baya ilgilendiler. Çok şükür bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Korkmaz, oğlunun daha önce de kendisine "Spider Man" gibi uçacağını söylediğini, bu nedenle ona bazı uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Çocuğunu sağlıklı şekilde eve getirmenin mutluğunu yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Çok büyük bir mucize. Şimdi bile hala o şoktayım. Yolda gelirken 'Berzan öldü' dedim. Bana yaşıyor dediler, inanamadım. Her film çektiklerinde 'Çocuğun vücudu sanki kendini yeniliyormuş gibi.' dediler. Bir hafta hastanede kaldık. Serum verdiler, bütün filmlerini çektiler. Sonra 'Bir sıkıntı yok' dediler ve taburcu ettiler çok şükür." ifadelerini kullandı.

Çocukların bir şeyi kafalarına koyunca yaptığına dikkati çeken Korkmaz, "Anne ve babalar Spiderman'i kesinlikle izletmesinler. Çocuklara telefon ve tablet vermesinler." dedi.

"Onun yaşaması adeta bir mucize"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çakmak ise toprak zemine düşen Berzan Korkmaz'ın sırt bölgesinde hassasiyet ile akciğerinde hafif bir ezilme olduğunu belirtti.

Çocukta herhangi bir kırığa rastlamadıklarını, hastayı servise yatırıp gerekli işlemleri yaptıklarını anlatan Çakmak, "Bir hafta hastanemizde yatan Berzan sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Onun yaşaması adeta bir mucize." dedi.

Gerçek ve hayal dünyasını ayırt edemeyebilen çocuklarda uçmanın büyük bir hayal olduğuna dikkati çeken Çakmak, bazen hayal dünyasına kapılıp yanlış davranışlarda bulunabildiklerini aktardı.

Op. Dr. Çakmak, bu noktada ebeveynlere, çocuklarda süper kahramanlara karşı özenme varsa daha dikkatli olmaları ve onları yalnız bırakılmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yaz aylarında çocukların evlerde enerjilerini atamayacağını ifade eden Çakmak, bu nedenle onların bir sosyal aktiviteye yönlendirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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