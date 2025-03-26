İstanbul'da ilkokul öğrencileri huzurevi sakinlerine konser verdi
Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri, huzurevi sakinlerine özel konser düzenledi.
İstanbul
Öğrenciler, bayram öncesi Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan sakinlerle, Küçük Çamlıca'daki okulda bir araya geldi.
İlahilerden oluşan konser sunumu gerçekleştiren 2. sınıf öğrencileri huzurevi sakinlerinin beğenisi aldı.
Konserin ardından açıklama yapan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Genel Müdürü Hayati Oktay, okulun Türkiye'nin ilk müzik okulu olduğunu, Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerle huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini söyledi.
Oktay, küçüklerle büyükleri bir araya getirmenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bir araya gelip aslında o duygusal bağı kurdurmak, büyüklere saygıyı bir kez daha göstermek istedik. Ramazan Bayramı nedeniyle çocukların o büyüklerin ellerini öpmesi, onlara hediye takdim etmesiyle, aslında kültürümüzün en önemli parçasını da yaşatmış olduk. Umarız bu işbirliğimiz öğrencilerimizin de orayı ziyaretiyle daha da gelişecektir ve büyüklere saygıyı her zaman çocuklarımıza, yavrularımıza da aktarmış olacağız. Müzik, ruhun gıdasıdır felsefesinden de hareketle çocukların Türk müziğini seslendirmesi onların biraz da nostalji olarak aslında geçmişe yolculuğunu da sağlamış oldu. Bu vesileyle yüzler gülüyordu." ifadelerini kullandı.
Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş de huzurevi sakinlerini okulda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Konserle huzurevi sakinleri ve çocukların unutulmaz anlar yaşadığını ifade eden Gümüş, "Son yıllarda buradan ilham alınarak bazı okullar vücuda getirilmeye başlandı ama burası gerçekten bu anlamda ilk örnektir. Biz burada eğitim politikası olarak şunu önemsiyoruz; hem sanatta çok başarılı olmalarını bekliyoruz hem de akademik yönlerinin çok iyi olmaları gerekiyor. Hem sanatta çok başarılılar, enstrüman icrasında çok başarılılar, akademik eğitimlerinde keza öyle. Belki geçimini sanattan sağlamayacak ama hayatında hep sanat olacak." diye konuştu.
Huzurevi sakinleri de çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını, sanatlarını çok güzel icra ettiklerini ve sık sık bu tür etkinliklerin içinde olmak istediklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.