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Yaşam

İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Muhammed Gencebay Gür   | 14.07.2022
İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

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