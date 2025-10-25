Dolar
Yaşam

İstanbul'da denizde mahsur kalan kediyi dalgıç polisler kurtardı

Beyoğlu'nda, denizde beton blokların altında mahsur kalan kedi, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İstanbul'da denizde mahsur kalan kediyi dalgıç polisler kurtardı

İstanbul

Haliç mevkisinde beton blokların altında bir kedi mahsur kaldı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, kediyi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya bıraktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden dalgıç polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli." ifadesi kullanıldı.

