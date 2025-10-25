İstanbul'da denizde mahsur kalan kediyi dalgıç polisler kurtardı
Beyoğlu'nda, denizde beton blokların altında mahsur kalan kedi, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
İstanbul
Haliç mevkisinde beton blokların altında bir kedi mahsur kaldı.
Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, kediyi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya bıraktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden dalgıç polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.