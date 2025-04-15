İstanbul'da boğulma tehlikesi yaşayan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Sultangazi'de boğulma tehlikesi yaşayan kişi, o sırada yoldan geçmekte olan zabıta memurunun Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
İstanbul
Ordu Caddesi'nde dün boğazına kaçan bir madde nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada mesaisinin ardından aracıyla evine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta memuru Ataberk Evis, nefes almakta zorlanan kişiyi görünce aracından inerek yardım etti.
Evis'in Heimlich manevrası uygulaması ve sırtına vurarak yaptığı müdahalenin ardından kişi, rahat nefes almaya başladı.
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Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.