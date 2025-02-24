Dolar
36.44
Euro
38.22
Altın
2,943.66
ETH/USDT
2,677.80
BTC/USDT
95,033.00
BIST 100
9,574.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İstanbul'da bazı ilçelerin kıyılarında denizanası yoğunluğu oluştu

İstanbul'un Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahil kesiminde su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.

İbrahim Halil Aktürk  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İstanbul'da bazı ilçelerin kıyılarında denizanası yoğunluğu oluştu Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinin kıyı kesimlerinde deniz yüzeyini çok sayıda denizanasının kapladığı görüldü.

Kayalıklara yakın noktada toplu halde bulunan denizanaları, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 15'i tutuklandı
"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz
Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

İstanbul'da bazı ilçelerin kıyılarında denizanası yoğunluğu oluştu

İstanbul'da bazı ilçelerin kıyılarında denizanası yoğunluğu oluştu

İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu

Sinop kıyılarında binlerce denizanası görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet