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Yaşam

İstanbul'da balık bolluğu esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Gün, bu sezon balığın çok olmasının esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürdüğünü belirterek, "İstanbullu bu sene balığa doyacak." dedi.

Hikmet Faruk Başer   | 02.10.2020
İstanbul'da balık bolluğu esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona erdiğini ve yeni sezonun açıldığını söyledi. 

Yeni sezonun oldukça bereketli başladığını belirten Gün, bu durumun da yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

Gün, bu yıl denizlerin balıkla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır böyle balık olmamıştı. Hava şartlarının iyi gitmesi verimliliği arttırıyor. Şu anda en çok denizden palamut çıkıyor. Hamsi, tekir, mezgit, istavrit gibi balıklar da şu anda oldukça bol. Önceki sezonlarla karşılaştırdığımızda bu sene çok güzel balık var. Şimdi tezgahlarımız balıkla dolu vaziyetti. Havalar böyle iyi giderse sezon boyu bol balık, tezgahımızdan eksik olmayacak. Bu sezon balığın çok olması esnafımızın ve tüketicinin yüzünü güldürüyor. İstanbullu bu sene balığa doyacak."

Balık fiyatlarının hava ve deniz şartlara bağlı olarak değiştiğini anlatan Yaşar Gün, "Balığın çok olması fiyatı azaltır, az olması ise fiyatları arttırır. Bu sene balık fiyatları, geçen seneye oranlandığında düştü. Şu anda palamutun çifti 15-20 lira arasında satılıyor. Ayrıca levrek, hamsi gibi balıkların da fiyatları düştü." diye konuştu.


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