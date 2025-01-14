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Yaşam

İstanbul Valisi Gül'den sanatçı Edip Akbayram'a hastanede ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti.

Berfin Kıraç  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İstanbul Valisi Gül'den sanatçı Edip Akbayram'a hastanede ziyaret

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün sanatçı Edip Akbayram'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.


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