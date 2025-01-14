İstanbul Valisi Gül'den sanatçı Edip Akbayram'a hastanede ziyaret
İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti.
İstanbul
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün sanatçı Edip Akbayram'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.
Valimiz Davut Gül, Sanatçı Edip Akbayram'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 14, 2025
Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.@gul_davut pic.twitter.com/JWw5DKV1ZS
Açıklamada, "Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.
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