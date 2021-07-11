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Yaşam

İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 11.07.2021
İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel oluşturulan alan, açılışının 2. haftasında da misafirlerini ağırladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Kadrajında eşsiz görüntülere yer vermek isteyen havacılık tutkunlarını spotter alanı açılışımızın 2. haftasında İGA Spotter'da ağırladık. Özgürce fotoğraf çekmenin keyfini İstanbul Havalimanı'nda yaşamak istiyorsan, seni de bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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