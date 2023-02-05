İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyixlik Köyü" projesi tanıtıldı

İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyilik Köyü" projesi tanıtıldı
İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kurmayı hedeflediği "İyilik Köyü" projesi tanıtıldı.
İstanbul
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programı, perküsyon sanatçısı Fazıl Karagöz'ün müzik dinletisiyle başladı.
Programda "Geleceğin Afrikası Hazır" sloganıyla yürütülen, yerel halkın kendi kendine yetebileceği özgür ve özgün yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen "İyilik Köyü" projesine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Derneğin Genel Koordinatörü Ahmet Naim Can, açılışta, derneğin dil, din, renk ayırt etmeden daha iyi bir dünya için yola çıktığını söyledi.
Bu kapsamda birçok ülkede insani yardım faaliyeti düzenlediklerini söyleyen Can, "İnsanların hak ettikleri gibi insanca yaşayabilecekleri bir dünya hayal ediyoruz. İnsan, bıraktığı izlerle anılır. Bizler de bıraktığımız izlerle anılmak için mümkün mertebe çalışıyoruz." diye konuştu.
Dernek Başkanı Umut Sarıkaya da derneğin kuruluş amaçlarından ve projelerden bahsetti.
İnsani yardım alanında uzun süreli fayda üzerine odaklandıklarını aktaran Sarıkaya, "Bugün uzay turizmini, yapay eti konuştuğumuz bir çağdayız. İnsan İzi, biraz sonra izleyeceğiniz karakterleri ve sergide gördüğünüz karakterlerin tamamını yapay zekayla inşa ediyor. Kendi dünyalarımızda bu kadar farklı noktalara ulaşmışken Afrika için farklı bir şey söylememiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.
Sarıkaya, yardım faaliyetleri konusunda vakıf kültürünün bir model olabileceğine vurgu yaptı.
Umut Sarıkaya, daha sonra projeye katkı sağlayan dernek gönüllülerine ödüllerini takdim etti.
Yapılan çekilişte iki kişi, Afrika'daki çalışmalara katılmak üzere uçak bileti kazandı.
"İyilik Köyü" projesi
Programda, başta yetimler olmak üzere Tanzanya'daki yüzlerce çocuğa, gence, aileye dokunmayı hedefleyen İyilik Köyü'nün detayları anlatıldı.
İyilik Köyü'nde yer alacak okul, yetimhane, cami, sağlık ocağı, misafirhane, atölyeler, akıllı tarım alanları ile Tanzanya'daki yaşam ve eğitim kalitesini artırmak amaçlıyor.
Akıllı köylere örnek teşkil edecek İyilik Köyü ile dernek, ilk etapta Tanzanya'da, ilerleyen dönemlerde Afrika'nın farklı bölgelerinde örnek olacak bir ekosistem oluşturmayı planlıyor.
Projeyle günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanan, kendi kendine yetebilen, gençlere yeni ufuklar açan örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.