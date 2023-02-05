İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyixlik Köyü" projesi tanıtıldı

Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
23,150.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Anayasayı Savunmak: Güncel Tartışmalar ve Hukuk" konulu konferansta konuşuyor.
logo
Yaşam

İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyilik Köyü" projesi tanıtıldı

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kurmayı hedeflediği "İyilik Köyü" projesi tanıtıldı.

Rabia Düzgün, Mehmet Kara   | 05.02.2023
İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyilik Köyü" projesi tanıtıldı Fotoğraf: Rabia Düzgün/AA

İstanbul

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programı, perküsyon sanatçısı Fazıl Karagöz'ün müzik dinletisiyle başladı.

Programda "Geleceğin Afrikası Hazır" sloganıyla yürütülen, yerel halkın kendi kendine yetebileceği özgür ve özgün yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen "İyilik Köyü" projesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Derneğin Genel Koordinatörü Ahmet Naim Can, açılışta, derneğin dil, din, renk ayırt etmeden daha iyi bir dünya için yola çıktığını söyledi.

Bu kapsamda birçok ülkede insani yardım faaliyeti düzenlediklerini söyleyen Can, "İnsanların hak ettikleri gibi insanca yaşayabilecekleri bir dünya hayal ediyoruz. İnsan, bıraktığı izlerle anılır. Bizler de bıraktığımız izlerle anılmak için mümkün mertebe çalışıyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Umut Sarıkaya da derneğin kuruluş amaçlarından ve projelerden bahsetti.

İnsani yardım alanında uzun süreli fayda üzerine odaklandıklarını aktaran Sarıkaya, "Bugün uzay turizmini, yapay eti konuştuğumuz bir çağdayız. İnsan İzi, biraz sonra izleyeceğiniz karakterleri ve sergide gördüğünüz karakterlerin tamamını yapay zekayla inşa ediyor. Kendi dünyalarımızda bu kadar farklı noktalara ulaşmışken Afrika için farklı bir şey söylememiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, yardım faaliyetleri konusunda vakıf kültürünün bir model olabileceğine vurgu yaptı.

Umut Sarıkaya, daha sonra projeye katkı sağlayan dernek gönüllülerine ödüllerini takdim etti.

Yapılan çekilişte iki kişi, Afrika'daki çalışmalara katılmak üzere uçak bileti kazandı.

"İyilik Köyü" projesi

Programda, başta yetimler olmak üzere Tanzanya'daki yüzlerce çocuğa, gence, aileye dokunmayı hedefleyen İyilik Köyü'nün detayları anlatıldı.

İyilik Köyü'nde yer alacak okul, yetimhane, cami, sağlık ocağı, misafirhane, atölyeler, akıllı tarım alanları ile Tanzanya'daki yaşam ve eğitim kalitesini artırmak amaçlıyor.

Akıllı köylere örnek teşkil edecek İyilik Köyü ile dernek, ilk etapta Tanzanya'da, ilerleyen dönemlerde Afrika'nın farklı bölgelerinde örnek olacak bir ekosistem oluşturmayı planlıyor.

Projeyle günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanan, kendi kendine yetebilen, gençlere yeni ufuklar açan örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı
Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş-Osmaniye çevresinde ise kar bekleniyor
İzmir'de kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

Benzer haberler

İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyixlik Köyü" projesi tanıtıldı

İnsan İzi Derneğinin Tanzanya'da kurmayı hedeflediği "İyixlik Köyü" projesi tanıtıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet