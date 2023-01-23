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Yaşam

İkinci çocuklarını da Bodrum'da kurdukları "Masal" çiftliğinde hayvanlarla iç içe büyütüyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğacak bebeklerine daha fazla zaman ayırabilmek için kariyerlerini bırakarak hayvancılığa başlayan çiftin, geride kalan 6 yılda aileleri gibi kızlarının adını verdikleri "Masal Süt Çiftliği" de genişledi.

Ali Ballı   | 23.01.2023
İkinci çocuklarını da Bodrum'da kurdukları "Masal" çiftliğinde hayvanlarla iç içe büyütüyorlar Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümündeki eğitimini yarıda bırakıp turizm sektörüne atılan Eyüp Kemahlı ile bankacı Ferah Güner, 8 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Kemahlı çiftçi dünyaya gelecek bebeklerinin, doğal ortamda büyüyerek sağlıklı beslenebilmesi için mesleklerini bırakarak çiftlik kurma kararı aldı.

Girişimci çift, ailelerine ait mandalina bahçesine yurt dışından getirttikleri 10 inekle kurdukları süt çiftliğine, hayata gözlerini açan kızları Masal'ın adını verdi.

Besledikleri hayvanların sütleri ile ürettikleri peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlayan çiftin, geçen 6 yılda ailesi gibi çiftlikleri de büyüdü. Kemahlı çiftinin "Süleyman Alp" adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi, hayvan sayıları 30'un üzerine çıktı, ürün çeşitleri ile de satışları arttı.

"Keyifli bir macera oluyor"

"Burası bizim masalımız" dedikleri çiftliklerinde, çocukları ve hayvanlarıyla mutlu bir yaşam süren Eyüp Kemahlı, AA muhabirine, mesleklerini bırakarak bu işe girdikleri için pişman olmadıklarını, tüm zorluklara rağmen güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftlik kurmalarına kızları Masal'ın vesile olduğunu belirten Kemahlı, "Son 2-3 yılda çiftliğimiz daha da büyüdü. Masal da okula başladı ve kardeşi oldu. Sütün yanında süt ürünleri de yapmaya başladık. Bu işte 6. yılımızı bitirdik. İyi ki bu işe geçmişiz. " dedi.

Kemahlı, kızının hayvanları çok sevdiğini, doğan buzağılara Masal'ın istediği isimleri verdiklerini dile getirdi.

Hayvanların sayısı arttığı için onları tanıyabilmek adına kulaklarına kırmızı küpe taktıklarını anlatan Kemahlı, "Küpelerde hayvanların isimleri ve doğum tarihleri yazıyor. Hepsi birbirine benziyor gibi görünüyor ama Masal hepsini tanıyor. Onun için de bizim için de keyifli bir macera oluyor." diye konuştu.

Kemahlı, yaptıkları 10 çeşitten fazla peynir ve 6 çeşit tereyağı ile süt reçellerini Bodrum'daki tüketicilere sunduklarını kaydetti.

"Soframıza koymadığımız hiçbir şeyi üretip satmıyoruz"

Ferah Kemahlı da kızları Masal gibi çiftlikleri ve ürün yelpazelerinin büyüdüğünü ifade etti.

Yaptıkları işle ilgili eğitimler aldıklarını vurgulayan Kemahlı, "Doğal ürünler yapılan butik bir işletmeyiz. Evde soframıza koymadığımız hiçbir şeyi üretip satmıyoruz. Bizim için önemli ve kıymetli olan da bu." dedi.

Masal'ın özellikle salgın döneminde çiftlikte çok fazla vakit geçirdiğini aktaran Kemahlı, "O nedenle inekler ve buzağılarla arası çok iyi. Küçük yaşta hayvanlarla büyümesinin avantajını kullanıyor. Hayvanları burada ve sokakta çok seviyor." diye konuştu.

Kemahlı, parlak bir kariyerinin olabileceğini belirterek, "İyi ki bankacılığı bırakıp çiftlik işine girmişim. O işte bu kadar mutlu olamazdım. Hem çocuklarımla vakit geçirmek hem de onların burada vakit geçirdiğini görmek bize çok keyif veriyor. Ömrümüz yettiğince bu işi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Masal Kemahlı da inek ve buzağılarla birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandığını, her gün okuldan gelince hayvanlarını sevdiğini söyledi.

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