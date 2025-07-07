Dolar
39.99
Euro
46.98
Altın
3,320.59
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,107.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsde yangın çıktı. Olay yerinden yayındayız. İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. VTR
logo
Ekonomi

"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.

Osman URAS  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, çoğunluğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personelin bulunduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezen turistler çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Gece ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Muğla'nın Marmaris ilçesi olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor
Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Uzmanından orman yangınları konusunda "kritik zaman" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Benzer haberler

"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 753 Rus yolcusuyla Amasra'ya geldi

Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapel ayağa kaldırılacak

Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı
Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilendi

Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilendi
Memorial Sağlık Grubu'nun 12'nci hastanesi Memorial Bodrum açılıyor

Memorial Sağlık Grubu'nun 12'nci hastanesi Memorial Bodrum açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet