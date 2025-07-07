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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 10.107,68 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168 puan azalırken toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira oldu.

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Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

Yatay seyreden orman kağıt basım hariç tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 3,71 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin yeniden artabileceği endişesi satış baskısını sürdürüyor.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi, haziran ayında 455 milyar 106 milyon lira açık verdi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin seyredeceğini, yurt dışında ise Almanya'da ve Japonya'da dış ticaret dengesinin yanı sıra Japonya'daki cari işlemler dengesinin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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