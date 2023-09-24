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Yaşam

Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Ihlara Vadisi'nde başlattığımız biyolojik çeşitlilik çalışmasıyla 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen türü ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türünü tespit ettik." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alındı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ihlara Vadisi'nde yürütülen biyolojik çeşitlilik çalışmasıyla 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen türü ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türünü tespit ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 1990'dan bu yana Özel Koruma Çevresi ilan edilen ve birçok bitki türü ve canlıya ev sahipliği yapan Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nin de değerlerini tespit etmek amacıyla biyolojik çeşitlilik projesi başlatıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar bölgede yapılan arazi çalışmalarında yeni bitki ve canlı türleri tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yürütülen çalışmanın sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda "Özel Çevre Koruma Bölgelerimize tecrübemizle, emeğimizle gözümüz gibi bakıyoruz." ifadesini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"19 Özel Çevre Koruma Bölgemizden biri olan Ihlara Vadisi'nde başlattığımız biyolojik çeşitlilik çalışmasıyla 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen türü ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türünü tespit ettik. Ihlara Vadisi'nin eşsiz güzelliğini görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımız bu doğal güzelliklerden mahrum kalmasın diye gayretle, aşkla çalışıyoruz."

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