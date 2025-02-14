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Yaşam

İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis'ten ulaştırılacak.

İbrahim Özcan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Vakfın en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis'te hazırlanacak gıda kolileri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, ramazan için kumanya hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Alaca, 81 ilde 70 bin aileye ulaşacaklarını belirterek "Ramazan boyunca ailelerin 50 binine ramazan kumanya paketi, 20 bin aileye ise alışveriş kartlarını inşallah ulaştıracağız." dedi.

Ramazanda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere de yardımların ulaştırılacağını ifade eden Alaca, "Bu bölgelere yardımları yoğunlaştıracağız. Buralarda toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak depremzede vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İHH olarak 67 ülkede tüm ramazan boyunca faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Alaca, "Amacımız ramazanda 4 milyondan fazla insana dokunabilmek ve bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

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