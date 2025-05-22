Huzurevi sakini, 60 yıllık sanat birikimini kadınlara destek için kullanacak
Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 79 yaşındaki Filiz Pajik, 60 yılda Türk el sanatlarından resme kadar birçok dalda ürettiği eserlerini, ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara kazanç sağlamaları için gönderecek.
İstanbul
Çocukluk yaşlarında resim ve sanatla ilgilenmeye başlayan Filiz Pajik, 1965'te Ankara Yüksek Öğretmen Okulu El Sanatları Bölümü'nden mezun olduktan sonra halk eğitim merkezlerinde eğitimci olarak hayatına devam ederken bir yandan da sanatını sürdürdü.
Bu kapsamda 60 yıl boyunca Türk el sanatları, moda tasarım, resim, kitre bebek alanında sayısız eser üreten Pajik, çok sayıda sergi izlenime sunarken, açtığı dükkanda da eserlerinin satışını sağladı.
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Pajik, yıllar boyunca hem sanatını geliştirdi hem de topluma katkı sağladı.
Ünlü modacılara tasarımlar da yapan Pajik, kitre bebek alanında Rusya'da katıldığı bir yarışmada ikinci oldu.
Yaklaşık iki yıldır İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Pajik, son sergisini de buradaki sakinler için açtı.
Pajik, şimdi kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bu birikimini onlara aktarmak istiyor.
Filiz Pajik, 60 yıl süren sanat yolculuğunun sonunda elde ettiği birikimini, maddi imkansızlıklarla mücadele eden kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacak bir araç olarak sunmayı amaçlıyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Pajik, 30 yıla yakın öğretmenlik yaptığını söyledi.
Küçük yaşlarda sanata ilgisi bulunduğunu anlatan Pajik, "Türk el sanatlarında birçok tasarım yaptım. Resimler, seramikten tasarımlar yaptım. Kitre bebek çalışmalarım var, büyük tasarım bebekler yaptım, bunlara dizi ve filmlerden talepler geldi." dedi.
Pajik, çok sayıda öğrencisi bulunduğunu, birikimlerini onlara aktarırken çok mutlu olduğunu ifade etti.
Çocukluğundan bu yana resme ayrı bir ilgisi olduğunu kaydeden Filiz Pajik, "Çok güzel öğrencilerim oldu. Bunların hepsi Allah'ın istediği şeyler diye düşünüyorum, bizi bir araya getirdi. İyi okullarda çalıştım, oralarda bir şeyler öğrendim, öğrettim, böyle çok mutlu oluyordum. Resim hep içimde kaldığı için el sanatlarıyla resmi birleştirdim. Bunları yaparken kendi buluşlarım da oldu. Eserlerim dekoratif olsun istedim. Yaptım, sattım, çok beğenildi." diye konuştu.
Ünlü modacılara aksesuar tasarladı
Pajik, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken kitre bebek yapmasının istenmesi üzerine ürettiği tasarımların Japonya'da düzenlenen yarışmaya gönderildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Japonya'daki yarışmada ikinci oldum. Bebeklerim Japonya'ya hediye edildi. El işleri, iğne oyası ile değişik tasarımlar yaptım. Eski el işlerini yaşatmak istedim hep. Anadolu'nun tüm sanatlarını işledim, 60 yıllık eserlerim var. Dükkanımda satışını da yapıyordum. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'a şapka yaptım, Cemil İpekçi'ye Yunanistan'daki sergisi için aksesuarlar tasarladım. Mebus hanımları tasarımlarımdan aldı, Emine Erdoğan ile görüştüm, bazı şeyleri beğendi, tasarladığım nakışlı elbiseyi kızına aldı. 12 yaşımdan beri sanatla uğraşıyorum, 20'ye yakın sergi açtım, en son sergimi de huzurevinde açıyorum. Burada bir şeyler yapmak bana iyi geliyor."
"Ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlar için üretiyorum"
Geçmişte Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaptığı tasarımları sokaklarda kurulan stantlarda sattığını belirten Pajik, şunları kaydetti:
"Anadolu'da hanımlar vardı, geceleri oturup bana iş yetiştiriyorlardı çocuklarını okutabilmek için. Ben huzurluyum, o hanımlara iyi paralar veriyordum. Bunun üzerine kendi emeğimin karşılığını pek almadan ucuza satıyordum ürünlerimi. Erdek'te sokakta stant açıp eserlerimi satıyordum, orada çok değerli arkadaşlar tanıdım. Onların bazıları bu işi zor şartlarda yapıyordu. Söz verdim, 'Yaptığım bu sanatları bu yaz size getireceğim.' dedim. Bu beni mutlu ediyor. İmkanları olmayıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan hanımlar için elimden geldiği kadar öğretici oldum, kurslar verdim. Onlara faydalı olmak birinci hedefim. Şu an ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlar için üretiyorum. 60 yıllık birikimimi kurdukları stantlarda satmaları için o kadınlara vereceğim."
Pajik, ürettiği için sağlıklı kaldığını, bazı sorunların üstesinden sanatıyla geldiğini vurgulayarak, "Ben güzelliklere hayranım. İnsan, yaşı kaç olursa olsun ne istiyorsa yapmalı. Yapabileceğim müddetçe devam edeceğim, çalışmak lazım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.