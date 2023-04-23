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Yaşam

Hayvanseverler evcil hayvanlarıyla ilgili bilgilere "Tarım Cebimde" uygulamasından ulaşabiliyor

Hayvanseverler sahip oldukları evcil hayvanlarla ilgili tüm bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasına eklenen "Evcil hayvan" modülünü kullanarak ulaşıyor.

Fırat Çakır  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Hayvanseverler evcil hayvanlarıyla ilgili bilgilere "Tarım Cebimde" uygulamasından ulaşabiliyor

Tekirdağ

Tarım ve Orman Bakanlığının, tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemlerin, cep telefonu üzerinden tek tuşla yapılabilmesine imkan sağlayan "Tarım Cebimde" mobil uygulamasına "Evcil hayvan" modülü eklemesi hayvanseverlere büyük kolaylık sağladı.

Modül üzerinden kullanıcılar, evcil hayvanlarının veterinerleri tarafından işlenmiş aşılar dahil tüm bilgilere erişebiliyor, mikroçipli ev hayvanı kaybolan kullanıcılar da kayıp bildiriminde bulunabiliyor.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği Şahin Tekin, AA muhabirine "Tarım Cebimde" mobil uygulamasının önemli bir ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Uygulamayı ilk andan itibaren kullanmaya başladığını anlatan Tekin, zamanla hayvansever vatandaşların da uygulamayı sıklıkla kullanmaya başlayacağını belirtti.

Uzun zamandır istedikleri bir uygulamanın hayata geçirildiğini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Aradığımız bir uygulamaydı. Kırsalda ve sokak aralarında sahipsiz sokak hayvanları kayıt altına alındı. Sahiplenilen hayvanlar sokağa atıldığında kimlerin bıraktığı bilinmiyordu. Bakanlık tarafından böyle bir projenin uygulanması ve uygulamanın yapılması bizleri çok sevindirdi. En büyük ihtiyaçlardan biriydi."

Uygulamanın hayvanseverlere kolaylık sağladığını belirten Tekin, "Vatandaşlar çip ve pasaport konularında bizleri arıyordu. İş ve işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgi alıyorlardı. En azından bundan sonra vatandaşlar uygulamadan yapmak istedikleri işlemleri yapabilecek."diye konuştu.

Hayvansever Elif Kurtulmuş da uygulamayı son derece faydalı ve güzel bulduğunu belirtti.

Uygulamanın evcil hayvanı olan vatandaşlara birçok konuda kolaylık sağladığını aktaran Kurtulmuş, emeği geçen herkese teşekkür etti.


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