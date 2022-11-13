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Yaşam

Havaların soğumasıyla yeşilbaş ördekler Ağrı Dağı'na geldi

Yaz aylarını Kuzey Yarımküre'de geçirip kışın gelmesiyle güneye göç eden yeşilbaş ördekleri, Iğdır'daki sulak alanlara geldi.

Hüseyin Yıldız   | 13.11.2022
Havaların soğumasıyla yeşilbaş ördekler Ağrı Dağı'na geldi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Şarkılara konu olan yeşilbaş (Anas platyrhynchos), özellikle renkleri dolayısıyla en çok ilgi çeken ördek türleri arasında yer alıyor.

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'ye giden yeşilbaş ördekleri, kışın başlamasıyla birlikte güneye doğru göçe başlıyor.

Birçoğu Afrika'ya göçmeden kışı Asya, Amerika ve Avrupa'nın güneyinde geçiren yeşilbaş ördekleri, konakladıkları sulak alanlara da renk katıyor.

Bazıları evcilleştirilerek besi ördeğine çevrilen türün erkekleri de renklerinin güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Uzun bir göç yolculuğunun ardından Iğdır'a ulaşan ördekler, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarında konaklıyor.

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