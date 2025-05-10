Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı
Hatay'da silahla vurulmaları nedeniyle yaralanan 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Hatay
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 7 kartal, şahin, bıldırcın ve kumru, MKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.
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Avcılar tarafından silahla vuruldukları belirlenen kuşların tedavisi, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirildi.
Kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.