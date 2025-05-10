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Yaşam

Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

Hatay'da silahla vurulmaları nedeniyle yaralanan 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

Hatay

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 7 kartal, şahin, bıldırcın ve kumru, MKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.

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Avcılar tarafından silahla vuruldukları belirlenen kuşların tedavisi, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

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