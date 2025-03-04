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Yaşam

Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Halis Kalkan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi öncülüğünde Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Çocuklar etkinlikte parkurlardan geçip daha sonra halat çekme oyunu oynadı.

Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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