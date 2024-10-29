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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünde mehteran konseri sonrası 1. Meclis'e kadar kortej yürüyüşü gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Yaşam

Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencilerinden ay yıldız koreografi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri tarafından ay yıldızlı koreografi oluşturuldu.

29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencilerinden ay yıldız koreografi

Batman

Kent Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde bir araya gelen Hasankeyf Anaokulu öğrencileri, taşıdıkları Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 101 yılı dolayısıyla hazırladıkları ay yıldız koreografiyi sundu.

Okul müdürü Celile Er, okul öncesi dönemde verilen değerlerin çocukların kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Amaçlarının çocuklara milli bilinci aşılamak olduğunu ifade eden Er, "Bunun bilinciyle hareket ederek vatan ve millet aşkını, temelde iyi insan olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 101. yılını bu güzel etkinliğimizle coşkuyla kutlamak istedik." dedi.

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