Güney Afrika'da her renkten insan Bo-Kaap'taki sokak iftarında bir araya geldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde her renkten insan, Cape Town kentindeki tarihi Müslüman mahallesi Bo-Kaap'ta geleneksel hale gelen ve yerel dilde Boeka olarak adlandırılan sokak iftarında bir araya geldi.
Cape Town
Cape Town'un en önemli turistik merkezleri arasında yer alan ve rengarenk duvarları ile tanınan Bo-Kaap'ın sokakları dün akşam, iftar için gelen oldukça canlı bir kalabalıkla doldu taştı.
Yerel halkın Boeka olarak adlandırdığı bu etkinlikte, iftar öncesi yerel gruplar ilahi dinleti icra etti. İftarda ise katılımcılara Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi.
Namazı Türk imam kıldırdı
İftarın ardından akşam namazı Diyanet İşleri Başkanlığının Cape Town'da görevlendirdiği Mustafa Taş tarafından kıldırıldı. Böylece artık geleneksel hale gelen Bo-Kaap sokak iftarında namazı ilk defa bir Türk imam kıldırmış oldu.
Burada katılımcılara hitap eden Taş, AA muhabirine, Bo-Kaap gibi önemli bir mekanın sokaklarında, her renkten insan barındıran kalabalık bir cemaate namaz kıldırmaktan kıvanç duyduğunu söyledi.
Taş, Bo-Kaap'taki iftarın kendileri için son derece güzel geçtiğini aktararak ramazan boyunca Cape Town'un çeşitli camilerinde teravih kıldırdıklarını ve Güney Afrikalı Müslümanlarla bu programlarda bir araya gelme fırsatı bulduklarını anlattı.
Boeka bir protestonun ürünü
Güney Afrikalı Müslüman kanaat önderi ve Bo-Kaap aktivisti Mohammad Groenewald, Boeka'nın ilk kez 4 yıl önce, bölge sakinlerinin mahalle ve çevresinde inşa edilen devasa binaları protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Groenewald, Bo-Kaaplılar olarak bu protestoyu sokaklarına sahip çıkmak için gerçekleştirdiklerini dile getirerek "İftar artık yıllık bir etkinlik haline geldi ve artık Bo-Kaap takviminin bir parçası." ifadesini kullandı.
Programa katılanlardan Güney Afrikalı Waseem, Bo-Kaap'ın Güney Afrikalı Müslümanlar açısından önemine dikkati çekerek "Bu yolun aşağısında bulunan Auwal Camisi, yalnız Cape Town'un değil, Güney Afrika'nın da ilk camisidir." dedi.
Waseem, Güney Afrika'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynayan Tuan Guru'nun da Bo-Kaap'ta yaşadığını aktararak bu açıdan mahalledeki iftara programında bulunmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu, böylesine renkli bir kitleyi umre ve hac dışında dünyanın başka yerinde görebilmenin zor olduğunu söyledi.
Bo-Kaap'ta Osmanlı izleri
Türk Güney Afrika Gençlik Birliği (TURKSAY) Genel Sekreteri Reşat Er de bu bölgenin yoğun bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığını belirterek "Bo-Kaap'ın ülkemiz açısından da ayrıca bir önemi var. Tana Baru Mezarlığı burada. Tana Baru Mezarlığı'nda hem Ebubekir Efendi'nin mezarı ile yine bir Osmanlı kişiliği olan Hasanüddin Efendi'nin mezarı bulunmakta." dedi.
Er, Müslümanların sayısının ülke nüfusunun yüzde 2'sinin altında olmasına rağmen, ekonomik açıdan çok daha büyük bir nüfuza sahip olduklarını, ülkede en fazla Müslüman'ın bulunduğu şehrin de Cape Town olduğunu anlattı.
Güney Afrikalı Müslümanların Türkiye'ye büyük ilgi duyduklarını işaret eden Er, "Diyanet İşleri Başkanlığınca atanan bir imamın burada hitap etmiş olması bu etkinliği hem bizim için hem de onlar için daha anlamlı kıldı." ifadesini kullandı.
Norveçli öğrenci Axel ise sokakta yürürken davet edildiği bu etkinlikte bulunmanın kendisi için oldukça hoş bir deneyim olduğunu ve her şeyin harika bulduğunu söyledi.
Axel, iftarda yediği Malay mutfağından yemekleri çok lezzetli ve farklı bulduğunu, daha önce hiç bu tarz bir lezzet tatmadığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.