Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köyde aç kalıp evlere giren tilkinin vatandaşlar tarafından beslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gümüşhane
Kürtün ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Söğüteli köyünde yaşayanlar, birkaç aydır akşam saatlerinde köye inen tilkiyi besliyor.
Bazı vatandaşların evlerine kadar giren, oturup televizyon izledikleri sırada yanlarında dolanan ve beslenen tilkinin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Söğüteli Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkiye henüz isim vermediklerini belirterek, "Köyümüzün maskotu oldu. Vatandaşımız onu elleriyle besliyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.