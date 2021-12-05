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Yaşam

Gönüllü öğrenciler yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Kayseri'deki Pertevniyal Sultan Kız Yurdu'nda kalan 4 öğrenci, yemekhanedeki fazla yemekleri "Komşum Projesi" kapsamında her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Sercan Küçükşahin   | 05.12.2021
Gönüllü öğrenciler yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri'de üniversite öğrencisi 4 kız, kaldıkları devlet yurdunun yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Kız Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, "Komşum Projesi" kapsamında yurtta öğrenciler için yapılan ve arta kalan yemekleri, 2 aydır ihtiyaç sahipleri için değerlendiriyor.

Projeden, öğrenciler, aileler, gece vardiyasında çalışanlar ve taksiciler gibi günlük ortalama 30 kişi faydalanabiliyor.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma Nur Gülkan, AA muhabirine, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gönüllülük Federasyonu, Uluslararası Damla Gönülleri Derneği, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Spor Toto Spor Kulübü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Gülkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde kalan yemeklerin büyük bir kısmının çöpe gittiğini, yapılan proje ile israfın önlendiğini vurguladı.

Projenin önemini anlatan Gülkan, "Yurdumuzda kalan yemekleri sıcak bir şekilde gönüllü öğrenciler tarafından paketleyip o gün yemek talebinde bulunan birçok insana ulaştırıyoruz. Yemek talebinde bulunanlar arasında aileler ve öğrenciler var. Bize o gün talepte bulunan herkese yemek verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemek götürdükleri insanların gözlerindeki mutluluğun paha biçilemeyeceğini anlatan Gülkan, işe başladıkları ilk gün onların gözündeki mutluluğu görünce bu işi devam ettirme kararı aldığını kaydetti.

Öğrenci olarak sosyal projelerde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gülkan, şöyle konuştu:

"Hem derslerimize çalışıyoruz hem de bu işi yürütüyoruz. Bu, çok güzel bir duygu. Kalan yemekleri biz götürmesek çöpe gidecek, israf olacak. Bunun vicdani sorumluluğu bize güç veriyor. Yemek dağıtma süreci bizim için hem dinlenme hem de vicdani olarak rahatlama açısından iyi geliyor. Bu şekilde de derslerimize daha iyi konsantre oluyoruz. O yüzden bu süreyi vakit kaybı olarak görmüyoruz."

Öğrencilerden Safiye Erdoğan ise projeyle birlikte hem artan yemeklerin çöpe gitmediğini hem de ihtiyaç sahiplerinin yararlandığını dile getirdi.

Eğitimleri devam ederken birilerine yardım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, farklı kurumların da bu tür projeler ile israfın önüne geçebileceğini sözlerine ekledi.

İsrafın önüne geçilmesi planlanan projede gönüllü öğrenciler Betül Kılıç ve Fatma Nur Aslan ile yurt müdürlüğünden sorumlu memur Emine Duran da yer alıyor.

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