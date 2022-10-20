Dolar
18.60
Euro
18.19
Altın
1,633.77
ETH/USDT
1,294.70
BTC/USDT
19,169.00
BIST 100
3,921.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor
logo
Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz görsel şölen sunan sonbahar renkleri arasında gezme imkanı buluyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 20.10.2022
Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Sonbaharın güzelliklerinin görülmeye başladığı park, misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının hakim olduğu tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atıyor.

Ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Tabiat parkının doğal güzelliği, dron ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 529 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü
MSB: Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çevre dostu politikalar uygulayacağız
Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bosna Hersek sonbahar renklerine büründü

Bayburt'un ödüllü müzesi Baksı ve çevresi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Bayburt'un ödüllü müzesi Baksı ve çevresi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Murat Dağı sonbahar renklerine büründü

Murat Dağı sonbahar renklerine büründü
Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet