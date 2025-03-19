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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı martta yağan karla farklı bir güzelliğe büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Gölcük Tabiat Parkı martta yağan karla farklı bir güzelliğe büründü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Gölcük, martta yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede fotoğraf çekerek kar manzarasının keyfini çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın kar manzarası havadan görüntülendi.

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