Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.95
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,342.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Yaşam

Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

Kuzey ülkelerinden Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne göç ederken bitkin düşen kuğu tedavi altına alındı.

İlyas Gün  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne İskandinav ülkeleri ile Rusya'dan göç ettiği tahmin edilen kuğu, uzun yolculuğu esnasında bitkin düştü.

Balıkçılar tarafından bulunarak, delta içindeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülen kuğu, klinikte tedavi görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, kuğunun balıkçı kooperatifi üyeleri tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

Kuğunun ilk geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu dile getiren İsfendiyaroğlu, "Kuğumuz geldiğinde ishali ve enfeksiyonu vardı. Yaklaşık 10 gündür tedavi ediliyor. Serum tedavileri bitti. Şu an iştahı oldukça arttı. İlk geldiğinde hiç yemek yiyemiyordu. Tedavisine 7 gün daha devam edeceğiz." dedi.

" Bulunduğu yere bırakırsak eşini tekrar bulması kolay olacaktır"

İsfendiyaroğlu, kuğunun tedavisi bittikten sonra bulunduğu yere bırakılacağına işaret ederek, "Kuğular tek eşli kuşlardır. Bulunduğu yere bırakırsak eşini tekrar bulması kolay olacaktır. Kuğular, deltaya genelde İskandinav ülkeleri ile Rusya'dan geliyor. Uzun yolculuk esnasında bu tür hastalıklara yakalanabiliyorlar. Eğer kuğu bize getirilmemiş olsaydı, kesinlikle enfeksiyondan telef olacaktı. Biz ona ikinci kez yaşama şansı verdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet