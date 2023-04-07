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Yaşam

Gençlik Merkezinin sahiplendiği kedi "Karamel" ile 4 yavrusu öğrencilere neşe kaynağı oldu

Düzce Gençlik Merkezi tarafından sahiplenilen kedi ve dünyaya getirdiği 4 yavrusu, kurslara gelen öğrencilerin ders ortamını renklendiriyor.

Ömer Ürer  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Gençlik Merkezinin sahiplendiği kedi "Karamel" ile 4 yavrusu öğrencilere neşe kaynağı oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Gönüllü Pati" proje kapsamında bir yıl önce yavruyken sokaktan sahiplenilen ve "Karamel" adı verilen kedi, kursiyerlerin yaptığı yuvaya yerleştirildi.

Merkeze alışan kedinin yaklaşık 1 ay önce doğurduğu "Daltonlar" diye adlandırılan 4 yavru, sevimli görünümleri ve çıkardıkları seslerle çocuk ve gençlerin eğitim gördüğü sınıflara renk katıyor.

Merkezde görev yapan resim eğitmeni Eda Sevinç, AA muhabirine, öğrencilerin hem anne kediye hem de yavrulara çok alıştığını söyledi.

Genelde kapıları kapatarak ders yaptıklarını ancak dünyaya geldiklerinden bu yana yavruların ziyarete gelme ihtimaline karşı kapıları açık bıraktıklarını anlatan Sevinç, "Kedileri bekliyorlar ve geldiklerinde 'Öğretmenim kardeşler geldi.' diyorlar, içeriye alıyoruz. Bize zararları yok aksine yokluklarında çok sessizlik oluyor." diye konuştu.

"Bence çocukları görmeyi seviyorlar"

Sevinç, hayvan sevgisinin derslere de olumlu yansıdığına dikkati çekerek, öğrencilerin evlerinde baktıkları evcil hayvanlarının da bulunduğunu aktardı.

Derslerin yanı sıra çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını da belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Burada kedilere uzak duran öğrencimiz yok. Tam tersine kedileri alıyor, seviyorlar. Bizler de bundan mutluyuz. Yani, 'kedilerimiz burada kalsın da resim dersi dursun, sonra devam ederiz' diyoruz. Derslerim için de hiçbir sakıncası yok. Çocukların iyi vakit geçirmesi, buradan mutlu ayrılmaları önemli."

Sevinç, kedilerin de ortama çok alıştığına değinerek, "Yalnız kalınca miyavlayıp ses çıkartmaya başlıyorlar. Birileri onlarla ilgilenince daha çok hoşlarına gidiyor. Bence çocukları görmeyi seviyorlar." ifadelerini kullandı.

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