Dolar
40.88
Euro
47.74
Altın
3,332.57
ETH/USDT
4,371.60
BTC/USDT
116,332.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta vatandaşlarla 21 Ağustos'ta buluşacak

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, çocuklar, gençler ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferini hatırlamak isteyen yetişkinler için Muş'ta vatandaşlarla buluşacak.

Fatih Çakmak  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta vatandaşlarla 21 Ağustos'ta buluşacak

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, birbirinden eğlenceli geleneksel oyunların barındığı tırla önceki aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerde, sonrasında ise birçok ilde çocuklar için oyun şenliklerinin düzenlendiği belirtildi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'nun birçok ilinde mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır Türk kültürünün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz" sloganıyla şimdiye kadar gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafından sevgi ve heyecanla karşılanan oyun tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, şunları kaydetti:

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Muş halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına 21 Ağustos Perşembe günü 18.00-22.00 saatleri arasında bütün Muş halkını Muş Belediyesi Göletli Parkın'da buluşmaya davet ediyorum."

Geleneksel Oyunlar Tırı, 22-26 Ağustos'ta Bitlis'te, 27 Ağustos'ta Siirt'te, 28 Ağustos'ta Batman'da, 29 Ağustos'ta ise Mardin'de vatandaşlarla buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
İBB Başkan Danışmanı Duman'a gizli tanık beyanları ve ortak baz sinyalleri soruldu
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

Benzer haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta vatandaşlarla 21 Ağustos'ta buluşacak

Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta vatandaşlarla 21 Ağustos'ta buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet