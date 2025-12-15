Dolar
Yaşam

Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor

Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağı'ndaki mantar çeşitliliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından kayıt altına alınıyor.

Fırat Çakır  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi koordinasyonunda, NKÜ Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında, 3 yıl boyunca bölgede gözle görülebilen şapkalı mantar türleri araştırılacak.

Araştırma süresince toplanan mantar örnekleri fotoğraflanacak, tür teşhisleri yapılarak Ganos Dağı'na ait kapsamlı bir mantar envanteri oluşturulacak.

Çalışmalara üniversite öğrencileri de destek verecek.

Ekosistemi korumak için envanter çıkarılacak

Prof. Dr. Cabi, AA muhabirine, Ganos Dağı'nın Türkiye'nin önemli ekolojik alanlarından biri olduğunu söyledi.

Ganos Dağı'ndaki mantar türlerini belirlemek için saha çalışmalarının sürdüğünü belirten Cabi, "Halk arasında şapkalı mantarlar olarak bilinen makro türlerin çeşitliliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bölgede hangi türlerin bulunduğunu belirleyip kayıt altına alacağız." dedi.

Cabi, bir ekosistemi korumanın öncelikle envanter çıkarmaktan geçtiğini dile getirdi.

Mantar türlerinin bilinmesinin önemli olduğunu ifade eden Cabi, "Bu projeyle 3 yıl boyunca arazi çalışmalarını yürütüp envanteri tamamlamış olacağız. Çalışma sonunda mevcut mantar çeşitliliğini bilimsel olarak ortaya koyacağız." diye konuştu.

Doğada mantarların ekosistem için kritik rol üstlendiğini vurgulayan Cabi, mantar toplayıcılarına uyarılarda bulundu.

Bu dönemin mantar sezonu olduğunu hatırlatan Cabi, "Doğada çok fazla mantar ortaya çıkıyor. Yenilebilir türler konusunda meraklılar oldukça fazla. Ancak bazı kişiler yenilmeyen mantarlara zarar veriyor. Oysa doğada her türün bir görevi var." ifadelerini kullandı.

"Toplamayacaksanız zarar vermeyin"

Mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Cabi, şunları kaydetti:

"Emin olmadığınız mantarları kesinlikle tüketmeyin. Yağışlardan sonra mantarların şekli ve rengi değişebilir. Hayvanların yediği mantarın insan için de güvenli olacağı veya kırmızı renkli mantarların mutlaka zehirli olduğu yönünde yanlış inanışlar var. Güvenli olup olmadığını bilmediğiniz mantarları yemeyin. Ekosistemin sağlıklı işleyebilmesi için mantarlar şart. Toplamayacaksanız onlara zarar vermeyin."

Benzer haberler

