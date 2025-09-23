Dolar
41.41
Euro
48.93
Altın
3,780.49
ETH/USDT
4,183.30
BTC/USDT
112,888.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Yaşam

Fransa'da yaşayan Asuriler Şırnak'taki köylerinde ayin yaptı

Fransa'dan Şırnak'a gelen Asuriler, geçmişte terör saldırıları nedeniyle aile büyüklerinin terk etmek zorunda kaldıkları Silopi ilçesinin Kösreli köyünü ziyaret etti, ayin yaptı.

Mehmet Demirhan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fransa'da yaşayan Asuriler Şırnak'taki köylerinde ayin yaptı Fotoğraf: Mehmet Demirhan/AA

Şırnak

Fransa'da yaşayan yaklaşık 150 Asuri, sağlanan huzurla Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyüne geldi.

Burada mezarlıkları ziyaret eden Asuriler ilahiler okudu, dua etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezildi, hatıralar yad edildi.

Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesinde Başepiskopos Sabri Anar, basın mensuplarına, kente 150 kişilik kafile ile geldiklerini söyledi.

Köylerini terk edenleri tekrar geri getirmek ve bölgenin güvenli olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Anar, "Hükümetten ve yöre halkından gördüğümüz teveccüh ve destek bizi çok mutlu ediyor. Üçüncü kez bu ziyareti gerçekleştiriyoruz ve her seferinde bir mutluluk hissediyoruz. Kafilenin hepsinin gözlerinde vatan, toprak, tarih ve geçmişe hasret var." dedi.

15 yaşında köyden ayrılıp ailesiyle Fransa'ya yerleşen Reşit Duman da insanların kendilerine büyük bir sevgi beslediğini gördüklerini belirterek, bunun için minnettar olduklarını ifade etti.

Memleketlerini sevdiklerini dile getiren Duman, "Bu memleketin insanlarını da seviyoruz. Her zaman da saygı duymuşuz. Dedelerimiz, babalarımız bu devlete hizmet vermişler. Bu devlet her zaman bizim devletimizdir. Ne kadar dışarda yaşasak da kendimizi bu devletin vatandaşı hissediyoruz." diye konuştu.

Metin Anar (60) ise 48 yıldan sonra ilk kez köyüne geldiğini anlatarak, köyü gezerken çocukluk günlerini hatırladığını ve ağladığını söyledi.

Hanne Duman ise kafile ile birlikte köyü gezip eski günleri yad ettiklerini ifade ederek, her zaman köylerine gelmek istediklerini belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fransa'da yaşayan Asuriler Şırnak'taki köylerinde ayin yaptı

Fransa'da yaşayan Asuriler Şırnak'taki köylerinde ayin yaptı

Dergul tahini tescillenince Şırnak'ta susam üretim alanı arttı

Ağabeyinden etkilenen Şırnaklı genç, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne yerleşti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet