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Yaşam

Filistinli hayvansever Erbil'deki evcil hayvan otelinde kedi ve köpekleri ağırlıyor

Filistinli hayvansever Amal Cemal, Irak'ın Erbil kentinde açtığı evcil hayvan otelinde kedi ve köpeklere kişisel bakım ve konaklama gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Bekir Aydoğan   | 24.10.2022
Filistinli hayvansever Erbil'deki evcil hayvan otelinde kedi ve köpekleri ağırlıyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed/AA

Erbil

Yaklaşık 8 yıldır Erbil'de yaşayan Amal, uzun yıllardır yaralı, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım ediyor.

Hayvanlara olan sevgisi nedeniyle kiraladığı villayı evcil hayvan oteline dönüştüren Amal, eşi Muhammed Ali ile günlerinin büyük çoğunluğunu burada geçiriyor.

Misafiri olan kedi ve köpeklere çeşitli hizmetlerin sunulduğu iki katlı otelin girişi köpeklere ayrılırken, üst katında ise kediler konaklıyor.

Hayvanlara yönelik konaklama ve türlü bakım hizmetleri veriliyor

Amal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce açtıkları evcil hayvan otelinde kedi ve köpeklere yönelik tüy tarama, duş aldırma, saç ve tırnak kesimi gibi çeşitli kişisel bakımlar yaptıklarını söyledi.

İnsanların seyahate çıktıklarında ya da gün içerisinde evcil hayvanlarını bırakabilecekleri konaklama servisi de sunduklarını belirten Amal, ayrıca hayvanların seyahati için gerekli evrakları da hazırladıklarını kaydetti.

Amal, Iraklı ve birçok ülkeden hayvan sahiplerine hizmet verdiklerini aktararak, "Oteldeki hayvanları korumak için tüm hayvanların aşılı ve sağlıklı olduklarından emin oluyoruz." dedi.

"Kedi ve köpeklerin kendi rutinlerini uyguluyoruz"

Bazı müşterilerinin birkaç saatliğine veya günlük çalışma süreleri kadar hayvanlarını buraya bıraktığını belirten Amal, kimi hayvanların ise sahipleri yurt dışındayken aylarca otelde konakladığını vurguladı.

Amal, "Bazı müşteriler hayvanlarının diğerlerinden ayrı tutulmasını istiyor. Hayvan sahiplerinin taleplerine göre kedi ve köpeklerin kendi rutinlerini uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Hayvanların bakım, beslenme, bahçede oyun gibi günlük programları olduğuna işaret eden Amal, ayrıca otelin bulunduğu sitede köpekleri de gezdirdiklerini anlattı.

Amal, hayvanların eğitiminde genellikle İngilizce kullanıldığı ve komutların da bu dilde verildiği için otelin misafiri olan hayvanlarla da çoğunlukla İngilizce konuştuklarını dile getirdi.

Hayvan sahiplendirme yapılıyor

Bazı müşterilerin konaklama için bıraktıkları köpeklerini geri almadığına da değinen Amal, hayvan sahiplendirme hizmeti kapsamında bu hayvanlar için de yeni yuvalar baktıklarını söyledi.

Kendisinin de çoğunluğu sokaktan kurtardığı 5 kedisi ve köpeği olduğunu belirten Amal, Facebook grubu ve Youtube kanalında da hayvanlara yardım etme konusunda içerikler ürettiğini ifade etti.

Amal ayrıca kedi ve köpeklerin insan dostu ve çok sevimli canlılar olduğunu vurgulayarak, "Hayvanların sadece sevgiye ihtiyaçları var çünkü çok fazla sevgi sunuyorlar." dedi.

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