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Yaşam

Fen bilimleri öğretmeni şehir şehir dolaşıp teleskopla gözlem etkinliği düzenliyor

Karaman İmaret Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Kadir Yetiş, kent merkezi ve köylerdeki okullara teleskopla giderek öğrencilere gökyüzünü anlatıyor.

Harun Reşit Yıldıko  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Fen bilimleri öğretmeni şehir şehir dolaşıp teleskopla gözlem etkinliği düzenliyor Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Karaman

Yetiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017'de tahsis edilen teleskopla, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Uşak, Denizli, Isparta ve Hatay'da gönüllü olarak 100'den fazla gözlem etkinliği düzenledi.

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En son Karaman'ın Morcalı köyüne gelen Yetiş, öğrencileri ve köy halkını astronomi konusunda bilgilendirdi.

Yetiş, AA muhabirine, izin günlerinde okullarda güneş, ay ve gezegen gözlemi yaptırdığını söyledi.

Asıl önceliğinin köy okulları olduğuna değinen Yetiş, şunları kaydetti:

"2012'den beri aktif olarak da astronomiyle ilgileniyorum. Sadece Karaman'da şu ana kadar 50'yi aşkın okulda gözlem etkinliği yaptık. Gönüllü olarak gidip teleskop kuruyor ve gökyüzü bilimini anlatıyorum. Gökyüzünü anlatırken öğrencilere bilimi nasıl sevdirebileceğimizi düşünüyoruz. Gündüz gittiğimiz okullarda güneş gözlemi yapıyoruz. Akşamları yaptığımız etkinliklerde Ay, Jüpiter, Satürn ve gezegenlerin durumuna göre gözlemlerimizi yapıyoruz. Takım yıldızları ve hikayelerinden bahsediyoruz. Bunun dışında çeşitli astronomi etkinlikleri de yapmaya çalışıyoruz."

"Çocukların mutluluğu motive ediyor"

Yetiş, çocukların özellikle ay gözlemi yaptıklarında çok mutlu olduklarını, bunun kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Herkesin elinde bir teleskop olmadığını belirten Yetiş, "Aya bakıyorlar ama yüzeyini inceleyemiyorlar. Biz sadece astronomi eğitimi yapmıyor, birçok TÜBİTAK projesi de gerçekleştiriyoruz. Bu işe 'Tüm çocuklar aya bakıncaya kadar devam edeceğiz.' sloganıyla başladık. İmkanım ve sağlığım el verdiği sürece tüm okullara, tüm çocuklara teleskopla gözlem yaptırmak istiyorum." diye konuştu.

Yetiş, ailelere çocuklarını astronomiyle tanıştırmaları tavsiyesinde bulunarak, çocukların ekranlara değil gökyüzüne yönlendirilmesini istedi.

Morcalı Ortaokulu öğrencisi Eyüp Uzun da ilk kez teleskopla gökyüzüne baktığını ve etkinlikten keyif aldığını anlatarak, "Ben de bilim insanı olmak isterdim. İleride bir teleskopum olsun istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Can Boyacı ise teleskopla güneşe bakmaktan keyif aldığını belirtti.

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