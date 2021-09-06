Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü bu kez Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.
Aydınlatılan FSM Köprüsü Beykoz'dan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.