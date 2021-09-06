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Yaşam

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.09.2021
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü bu kez Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Aydınlatılan FSM Köprüsü Beykoz'dan görüntülendi.

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