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Yaşam

Evlat edindikleri engelli Uğur'a 27 yıldır şefkatle bakıyorlar

Afyonkarahisar'da henüz 2 aylıkken anne ve babası yaşamını yitiren bedensel engelli Uğur, 27 yıldır kendisine hem evlerinin hem de gönüllerinin kapısını açan Değer çifti ile yaşıyor.

Canan Tükelay   | 18.06.2022
Evlat edindikleri engelli Uğur'a 27 yıldır şefkatle bakıyorlar Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Afyonkarahisar

Mehmet ve Yıldız Değer çiftinin 34 yıllık evliliklerinden çocukları olmadı. Evlat hasreti çeken çift, henüz 2 aylıkken anne ve babası hayatını kaybeden Uğur'u 27 yıl önce bir tanıdıkları aracılığıyla evlat edindi.

Hareketlerindeki değişikliğin fark edilmesi üzerine doktora götürülen Uğur'un yüzde 88 bedensel engelli olduğu anlaşıldı.

O günden sonra Uğur'un daha çok üzerine titreyen Değer çifti, çocuklarının yemesinden içmesine kadar her şeyiyle ilgileniyor.

Çiftin desteğiyle üçüncü katta bulunan asansörsüz evlerinden merdivenlere oturup ellerini kullanarak aşağıya inebilen Uğur, konuşamasa da sevgisini hareketleriyle anne ve babasına gösterebiliyor.

Değer çifti ise adeta bir bebek gibi ilgilendikleri oğullarının mutluluğu için ellerinden geleni yapıyor.

"Onsuz olmayı düşünemiyorum, iyi ki hayatımıza girdi"

Yıllarca huzurevinde çalıştıktan sonra emekli olan 53 yaşındaki Mehmet Değer, AA muhabirine, 24 saat oğlunun yanında olduğunu, bir an bile olsa hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Sıkılmaması için oğlunu sürekli gezdirdiğini aktaran Değer, şöyle konuştu:

"Uğur'un bütün bakımı bana ait. Oğlum şu an 27 yaşında, doğuştan engelli. Tekerlik sandalyesi var. Onu her gün gezdiriyorum. Bana çok düşkün, görmediğinde huzursuz oluyor. Henüz 2 aylıkken evlat edindiğimiz oğlumuz hayatımıza renk kattı. Eşim çalıştığı için Uğur'a ben bakıyorum. Beni görenler çok takdir ediyor. Uğur'a bebek gibi bakıyorum. Onsuz olmayı düşünemiyorum, iyi ki hayatımıza girdi."

"Benim için Uğur dendiği zaman akan sular durur"

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi de olan 53 yaşındaki Yıldız Değer, çocuk sahibi olamayınca uzun bir süre tedavi gördüklerini, sonuç alamayınca bir çocuğu sahiplenmek istediklerini kaydetti.

Evlerine neşe katan Uğur ile gerçek bir aile olduklarını vurgulayan Değer, "Benim için Uğur dendiği zaman akan sular durur. Bizim için normal çocuktan hiç bir farkı yok. Eşim ile oğlum arasındaki diyalog çok güzel. İkisi ayrılmaz ikili. Yine dünyaya gelsek, yine Uğur'un anne ve babası olmayı isteriz. Biz onunla mutluyuz. Rabb'im bizi ayırmasın." diye konuştu.

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