Euro
8.94
Dolar
7.50
BIST 100
1,584.48
Altın
1,735.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor

Kocaeli'de iki ay önce satın aldığı dubleks evin üst katında oluşturduğu kütüphanede 10 bin eser bulunduran emekli öğretmen ve yazar Mustafa Can, vaktinin çoğunu kitaplarıyla geçiriyor.

Melih Palas   | 17.03.2021
Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor Fotoğraf: Melih Palas/AA

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen ve yazar Mustafa Can (71), kitaplarına özenle bakıyor.

4 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Can, AA muhabirine, ilkokuldan beri okumayı çok sevdiğini, yazdığı 60'ın üzerinde kitaptan 13'ünün yayımlandığını anlattı.

Türkiye ve Almanya'daki çeşitli üniversitelerde okutman olarak çalıştığını, 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014'te Köln şehrinde emekli olduğunu aktaran Can, ilk yazdığı eserin şiir kitabı olduğunu söyledi.

"Kitaplarımın yüzde 90'ını okudum"

Yazmanın, kendisi için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Can, "Türk insanına, faydalanacakları eserler bırakmak için gayret sarf ediyorum. Sevgi ağırlıklı hayata bakışım var. İnsanın, kendi iç dünyasındaki rahatsızlığı, okuyarak gidereceği kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Bütün kazancını kitaba yatırdığına, 10 binin üzerinde eserinin bulunduğuna dikkati çeken Can, kütüphane oluşturmak için dubleks ev satın aldığını kaydetti.

Can, "Kitaplarımın arasında bulunmak bana heyecan ve zevk veriyor. Bana lazım olanların yüzde 90'ını okuduğumu zannediyorum. 15 saat masanın başındayım. Zaman zaman masanın başında okurken, yazarken nerede olduğumu unutuyorum, kendi kendime konuşmasam bunu bilemiyorum." diye konuştu.

"Mezara kadar kitaplarımla olmayı düşünüyorum"

Çocuklara ve gençlere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezara kadar kitaplarımla olmayı düşünüyorum. Sabahları yatağımdan kalktığımda kitap raflarının önünde bir tur atıyorum. Onları okşuyorum. Benden sonra çocuklarım kütüphanemi, kitaplarımı ne yaparlar, nasıl değerlendirirler bilemiyorum ama her zaman kütüphaneli evim anılacak. İleride burasının bir yazarın evi olarak ziyaret edilmesini arzu ediyorum."

Mustafa Can, güvenebileceği kişilere okumaları için kitaplarını ödünç verebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek

Benzer haberler

Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor

Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor

'Palu ailesi' davasında tutuklu sanık Havva Palu tahliye edildi

Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı çevrim içi olarak başladı

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı çevrim içi olarak başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kocaeli'de esnafı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kocaeli'de esnafı ziyaret etti