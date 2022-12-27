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Yaşam

Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın girişimci kooperatif kurdu

Konya'da muhasebecilik yapan 50 yaşındaki Sema Günbaş, bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı ve ücretsiz dağıttığı ata tohumlarını daha çok kişiye ulaştırmak için Atadan Geleceğe Tohum, Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Havva Dereağzı   | 27.12.2022
Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın girişimci kooperatif kurdu

Konya

Günbaş, AA muhabirine, ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için 7 kadınla harekete geçtiklerini söyledi.

Verimine güvendikleri tohumlarla ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını aktaran Günbaş, "Hedefimiz ihracata kadar gitmek. Ayrıca birçok kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyoruz. Okul projeleri düzenleyeceğiz. İlçelerde ve diğer illerdeki kadınlara da faydamız olsun istiyoruz. Sesimizi duyurmak ve dünyaya açılmak istiyoruz." dedi.

"Önemli olan bu bilgileri çocuklarımıza aktarabilmek"

Farklı sebze türlerinin tohumlarını çoğaltırken güvendiklerini kullandıklarını anlatan Günbaş, çalışmalarını daha sağlıklı yürütmeleri açısında tohumların incelenmesi için bazı üniversitelerle görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

Günbaş, çok emek sarf ettiklerini belirterek, "Gündüz özel sektörde çalışıyorum. Akşam toplantılarımız oluyor, hafta sonu bahçeye tarlaya geliyorum. Evde çocuklarımla ilgileniyorum. Biz biraz daha ilerlemek istiyoruz. Bize imkan verilirse kadının yapamayacağı şey yok. Önemli olan bu bilgileri çocuklarımıza aktarabilmek." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Keziban Demircan ise Günbaş'ın kendisine projelerinden ve kooperatiften bahsetmesiyle heyecanlandığını kaydetti.

Demircan, Günbaş'ın teklifiyle kooperatife girmeyi kabul ettiğine değinerek, "Toplum yararına, tohumlarımızı çoğaltmak için bir şeyler yapmak istedim. Üyelik teklifini hiç düşünmeden kabul ettim, beraber bu yola koyulduk. Amaç güzel olunca yapılamayacak şey yok, sonuna kadar destekçiyiz." diye konuştu.


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