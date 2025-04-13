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Yaşam

Everest'te şerpalar Khumbu Buz Şelalesi'ni kateden rotadaki ip hattının kurulumunu tamamladı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bahar tırmanış sezonu hazırlıkları sürerken, Nepalli şerpa ekibi, Khumbu Buz Şelalesi'ni kateden rotadaki ip hattının kurulumu tamamladı.

Emre Aytekin  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Everest'te şerpalar Khumbu Buz Şelalesi'ni kateden rotadaki ip hattının kurulumunu tamamladı

Beijing

Explorer's Web'in haberine göre, "Icefall Doctors" olarak anılan Nepalli şerpa ekibi, zirve tırmanışının başlangıcı olan, zorlu Khumbu Buz Şelalesi'ni kateden rotadaki ip hattının kurulumunu tamamladı.

Everest'te rota ve kamp kurulumu ile çevre koruma faaliyetlerini koordine eden Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC), şerpa ekibinin zorlu hava koşullarında yürüttüğü çalışmanın ardından rotanın son bölümünü tamamladığını duyurdu.

18 saatlik zorlu çalışma sonucunda 2 bin 200 metre ip hattı döşeyen ekip, buzulun doğusundan açtıkları çıkış rotasıyla şelalenin tepesine ulaştı.

Böylece Everest ana kampında ileri kampların kurulması ve tedariki için bekleyen diğer destek ekiplerinin de yolu açılmış oldu.

Khumbu Buz Şelalesi'ni tırmanan dağcılar, düz ve geniş buzul havzası Batı Cwm'ye ulaşıyor. Tırmanış rotasının 2. kampı, 6 bin 400 metre yükseklikteki bu bölgede kuruluyor.

Khumbu: Everest'in en tehlikeli etabı

Everest'in ilk etabı Khumbu Buzulu ve Buz Şelalesi'ni kateden rota, zirve tırmanışının en tehlikeli etabı kabul ediliyor.

Everest Dağı'nın Nepal yamaçlarında hareket halindeki vadi buzulu Khumbu, buz bacaları ve yarıklarından oluşan labirenti andırıyor. Buzulun hareketi nedeniyle büyük kütlelerin ani çökme tehlikesi, bölgede ilerlemeyi riskli hale getiriyor.

SPCC, 9 Nisan'da buzulda heyelan olduğunu bildirdi. Heyelan, vadinin diğer tarafında meydana geldiği için rota açma çalışmalarını etkilemedi, hayati tehlikeye yol açmadı.

2014'te Everest Dağı'nın batı yamacındaki buz bacalarının çökmesi sonucu meydana gelen heyelanda Khumbu Buz Şelalesi'ne rota açmak amacıyla tırmanan 16 şerpa hayatını kaybetmişti.

Tırmanış sezonu başlıyor

Şerpalar, Everest'in tehlikeli etaplarını tırmanışlar için daha güvenli hale getirirken bahar tırmanış sezonu için yüzlerce dağcı ana kampa akın etmeye başladı.

Bu yıl kaç dağcının tırmanış yapacağına dair henüz kesin bilgi bulunmamakla birlikte yerel tur şirketlerinin sayısının 2024 yılına yakın hatta biraz fazla olabileceği öngörülüyor.

Nepal hükümeti, geçen yıl 421 yabancı dağcıya tırmanış izni vermişti. Bu yıl da 400 ila 500 dağcının zirve yolculuğuna çıkacağı öngörülüyor.

Nepal Turizm Bakanlığı, şu ana dek 134 yabancı dağcıya tırmanış izni verildiğini açıkladı. Sayının ileriki haftalarda aratacağı tahmin ediliyor.

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