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Yaşam

Eski eşyaları toplayan tespih ustasının atölyesi adeta müzeye dönüştü

Giresun'da tespih ustası Mehmet Arslan, antika tutkusuyla topladığı eski eşyaları atölyesinde sergileyerek müşterilerine nostalji yaşatıyor.

Gültekin Yetgin  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Eski eşyaları toplayan tespih ustasının atölyesi adeta müzeye dönüştü Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Görele ilçesinde mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Arslan, uzun yıllar köfteci olarak çalıştıktan sonra merak duyduğu tespih yapımına 2017'de başlayarak atölye açtı.

Farklı çeşit ve modellerde ürettiği tespihleri müşterilerinin beğenisine sunan Arslan, bir yandan da yöre kültürüne ait tarım aletleri, dikiş makineleri, radyo, saat, demlik, bıçak ve gramofon gibi eski eşyaları toplamaya başladı.

Antika tutkusu sayesinde atölyesini adeta müzeye dönüştüren Arslan, ürettiği tespihleri almak için gelen müşterilerine farklı bir ortam sunuyor.

Arslan, AA muhabirine, ilk tespihini kendi imkanlarıyla yöredeki şimşir ağacını kullanarak 1996 yılında yaptığını söyledi.

Yıllar sonra tekrar tespih yapımına başladığını dile getiren Arslan, ustalarından da yardım alarak zaman içinde kendini geliştirdiğini belirtti.

"Nostaljik eşyalar tespih yapımına yakışıyor"

Sosyal medya üzerinden ürettiği tespihleri yurt içine ve dışına sattığını anlatan Arslan, antika ürünlere karşı her zaman ilgi duyduğunu vurguladı.


Arslan, topladığı eski eşyaları atölyesinde bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Nostaljik eşyalar tespih yapımına yakışıyor. Bu meslek, geçmişten günümüze aktarılan bir miras. Antika eşyalar da geçmişten gelen, değer verilmesi gereken bir miras. Bu yüzden bulduğum eşyaları aldım, topladım. Kolay olmadı, yıllar içinde birikti." diye konuştu.

Atölyedeki eşyaları gören müşterilerinin şaşırdığını anlatan Arslan, "Kapı girişine yakın dikiş makineleri olduğu için 'Burası terzi mi, antikacı mı?' diyenler var. Tespih, bize miras olarak ustalarımızdan aktarıldı. Ben de bununla antika eşyaları birleştirme fırsatı buldum." dedi.

Atölyesinde yaklaşık 200 eşyanın bulunduğunu belirten Arslan, eski eşya aramayı halen sürdürdüğünü, yeni bulduğu eşyaları atölyesindeki sergiye dahil ettiğini sözlerine ekledi.

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