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Yaşam

Erzurum'da belediyelerin hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları hazırlığı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin acil şekilde hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parklarını oluşturması gerektiğini söyledi.

Yunus Hocaoğlu  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Erzurum'da belediyelerin hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları hazırlığı

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, 2024 yılında yayımlanan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaptı.

Vali Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilgili kanunun yayımlanmasıyla yerel yönetimlerin görevlerinin netleştiğini, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin ivedilikle hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parklarını oluşturması gerektiğini, bu kapsamda Oltu Belediyesinin ihale aşamasında olup Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Horasan ve Pasinler belediyelerinin de bir an önce hayvan bakımevleri projelerine ve yer tespitlerine başlaması gerektiğini ifade etti.

Sahipsiz hayvanların yeni uygulama ile sokakta bulunamayacağını dile getiren Çiftçi, belediyelerin, kanunun belirlediği son yayımlanan bütçelerinin binde 5 oranında bütçe ayırmaları, söz konusu bütçe kapsamında hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde bakılması gerektiğini anlattı.

Çiftçi, belediyelerin köpekleri bakımevlerinden sokağa terk etmeleri durumunda belediyelere köpek başı 214 bin 95 lira, sahipli köpeklerin terkedilmesi halinde ise hayvan sahiplerine 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Ülke genelinde köpeklerin gruplaşmasından dolayı köpek saldırılarının arttığı, bu sorunun ülkenin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini, bundan sonra sokaklarda risk oluşturan sahipsiz köpeklerin en hızlı şekilde toplanması ve bakımevlerine konularak cadde, sokak ve parklardaki sahipsiz köpek sorununun bitirilmesi gerektiğini kaydeden Çiftçi, bu hususta sorumlu olan yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunun çözülmesi gerektiği hususunu vurguladı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, ilçe belediye başkanları ve hayvanları koruma kurulu üyeleri katıldı.

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