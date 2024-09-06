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Yaşam

Erzurum'da 3 bin 200 rakımdaki Yedigöller çeşitliliğiyle doğaya renk katıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Yedigöller, zengin bitki çeşitliliği ve farklı renk tonlarıyla her mevsim görselliğini koruyor.

Muhammet Mutaf  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Erzurum'da 3 bin 200 rakımdaki Yedigöller çeşitliliğiyle doğaya renk katıyor

Erzurum

İlçe sınırları içerisinde Kaçkar Dağları'nın güneybatısındaki Verçenik Dağlar'ı üzerinde bulunan Yedigöller, buzul göllerinden oluşuyor.

Erzurum-Rize sınırında Moryayla-Yedigöl mahalleleri alanındaki bölgede irili ufaklı 10 göl bulunuyor.

Derinliği 10 ila 70 metre arasında değişen göllerden ikisinde kırmızı benekli alabalık türü yaşıyor.

Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinin suları ise Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi'nden geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

Bölgenin rakımı ve iklimi nedeniyle daha çok 15 Haziran-15 Eylül arasında ziyaret edilen göllerin çevresinde, kışın 1 metre kalınlığında buz tabakası, 2-5 metre arasında da kar örtüsü oluşuyor.

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