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Yaşam

Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler

Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

İsmail Kaplan   | 28.05.2022
Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Erzurum

Özelliklede kış turizmiyle ön plana çıkan şehir, bahar aylarında canlanan doğasıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksek karlı dağlarla çevrili rengarenk çiçekler arasındaki arazilerden kıvrılarak akan menderesler, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çat ilçesinde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan dron ile görüntülendi.

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