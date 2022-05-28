Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler
Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.
Erzurum
Özelliklede kış turizmiyle ön plana çıkan şehir, bahar aylarında canlanan doğasıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yüksek karlı dağlarla çevrili rengarenk çiçekler arasındaki arazilerden kıvrılarak akan menderesler, güzelliğiyle dikkati çekiyor.
Çat ilçesinde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.