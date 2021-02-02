Euro
8.63
Dolar
7.16
BIST 100
1,513.92
Altın
1,849.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzincan'da kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi yaşayan kişi, Mehmetçik tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı.

Kemal Özdemir   | 02.02.2021
Erzincan'da kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

Erzincan

Kentin İliç ilçesine bağlı Çilesiz köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 65 yaşındaki Doğan Kahraman'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle Çilesiz köyüne gelen jandarma ekipleri, arazide tipi ve fırtınaya rağmen arama faaliyetine başladı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası köyün kırsalında Kahraman'ı bulan Mehmetçik, donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle bu kişiyi, kendi parka ve beresini vererek bölgede hazırda bekletilen sağlık ekiplerinin yanına ulaştırdı.

İlk tedavisi bölgede yapılan ve ardından ambulansla İliç Devlet Hastanesine kaldırılan Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahraman'ı hastanede ziyaret eden İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Serden Gürel, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdurrahim Gülsevgi ile İliç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bedri Gün de hazır bulundu.

Doğan Kahraman'ın, köye döndüğü aracının arızalanması üzerine yaya olarak evine dönerken olumsuz hava koşulları yüzünden yolunu kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile birlikte GSYH'nin modern refah ölçütlüğü yeniden sorgulanıyor
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: Faz-2 çalışmalarında Prof. Dr. Özdarendeli ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyor
Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
Sudanlılar, Afrika kıtasının Kovid-19 aşısı konusunda da ayrımcılığa uğradığını belirtiyor

Benzer haberler

Erzincan'da kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

Erzincan'da kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu

Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı
Mehmetçik, Tunceli'de 2020'de düzenlediği 826 operasyonla teröristlere göz açtırmadı

Mehmetçik, Tunceli'de 2020'de düzenlediği 826 operasyonla teröristlere göz açtırmadı