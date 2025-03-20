Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi
Abdullah Gül Üniversitesi tarafından Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen 10 ülkeden 28 gönüllü, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta'dan gelen gençlere önce Erciyes'le ilgili bilgi verildi.
Ardından gençlere Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak deneyimi yaşayan gönüllü gençler, Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme fırsatı buldu.
Programın sonunda Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.