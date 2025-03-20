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Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi

Abdullah Gül Üniversitesi tarafından Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen 10 ülkeden 28 gönüllü, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Esma Küçükşahin  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta'dan gelen gençlere önce Erciyes'le ilgili bilgi verildi.

Ardından gençlere Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak deneyimi yaşayan gönüllü gençler, Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Programın sonunda Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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