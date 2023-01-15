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Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden kayakseverler, hafta sonu pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Esma Küçükşahin   | 15.01.2023
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Kayseri

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor.

Kurak giden mevsime rağmen suni karlama sayesinde kayak yapılabilen merkezde, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı tesisleri hafta sonu aktif olarak hizmet verdi.

Yaklaşık 102 kilometre uzunlukta farklı eğimlerdeki çok sayıda pistten kayak yapmaya elverişli 16 pist, hafta sonunda çok sayıda kayakseveri ağırladı.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ziyaretçilerden bazıları da çocuklarıyla kızağa bindi, kimisi ise gondollarla manzarayı seyretti.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

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